Kollision auf Kreuzung: Frau bei Unfall leicht verletzt

Oberhausen. Mit leichten Verletzungen wird eine 44-jährige Autofahrerin nach einem Unfall auf der Bebelstraße ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Autounfall auf der Bebelstraße in Oberhausen wurde eine 44-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 11.30 Uhr auf der Bebelstraße Richtung Bero-Zentrum unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 64-Jähriger von der Roonstraße kommend auf die Kreuzung Bebelstraße/Roonstraße in Richtung Stadtmitte.

Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Dame nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der geschätzte Schaden durch den Unfall beträgt circa 28.000 Euro.

