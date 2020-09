Kollision auf der Mellinghofer Straße: Zwei Schwerverletzte

Oberhausen. Zwei Menschen werden bei einem Unfall auf der Mellinghofer Straße schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter landet auf dem nahen Sportplatz.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Mellinghofer Straße im östlichen Oberhausener Stadtgebiet. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Laut Polizei stießen in Höhe der Einmündung Alte Heid ein Motorradfahrer (45) und ein Motorrollerfahrer (23) zusammen. Ein Rettungshelikopter wurde alarmiert und landete auf dem nahen Sportplatz, um einen der Schwerverletzten zur Behandlung in eine Duisburger Klinik zu fliegen; der andere Verletzte kam per Rettungswagen in ein Oberhausener Krankenhaus.

Straße gesperrt – lange Staus

Die Mellinghofer Straße in Höhe Alte Heid blieb laut Polizei bis gegen 17.40 Uhr gesperrt, was zu großen Rückstaus in beide Richtungen führte.