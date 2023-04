Kokerei Osterfeld: Ehemalige planen großes Wiedersehen

Oberhausen. Nostalgisches Treffen mit Blick auf die Oberhausener Industriegeschichte: Ehemalige der Kokerei Osterfeld planen ein Wiedersehen.

Ehemalige Mitarbeiter der Kokerei Osterfeld wollen sich wiedersehen. Dieses nostalgisch geprägte Treffen ist für Freitag, 28. April, geplant.

Welche Erinnerungen gibt es an die gemeinsame Zeit auf der Kokerei? Um 17 Uhr startet das Wiedersehen am 28. April im Gasthof Schultes (ehem. Kleine Gunk) an der Dorstener Straße 528. Die Organisatoren bitten um Anmeldung bei Dieter Kahlert, 0208/89 32 17, oder Friedhelm Lemken, 0208/89 33 18.

Die Kokerei Osterfeld bildet ein wichtiges Kapitel der Oberhausener Industriegeschichte: Im Jahr 1895 nimmt die Anlage die Koksproduktion mit zunächst 60 Öfen auf. Bis 1910 kommen 205 Öfen hinzu, die ebenfalls zur Gewinnung der Kohlenwertstoffe Ammoniak und Teer ausgelegt sind. Die neuen Batterien I und II setzen ab dem Jahr 1929 in 80 Öfen täglich 2000 Tonnen Kohle durch.

Betriebsgelände wird Ende der 1980er Jahre Schritt für Schritt freigeräumt

Die Ruhrkohle AG (RAG) lässt im Jahr 1973 auf der Kokerei Osterfeld eine neue Koksofenanlage mit 96 Großraumöfen bauen. Ab 1980 nutzt die Kokerei den Gasometer als Zwischenspeicher für Koksgas. Der eigene Gasspeicher der Kokerei wird abgerissen. Der schwindende Koksabsatz zwingt die RAG schließlich dazu, die Kokerei Osterfeld zu schließen. Anschließend räumt eine Abbruchfirma das Betriebsgelände bis zum Herbst 1990 frei.

Um all diese Stationen und Erinnerungen soll es beim Wiedersehen am 28. April gehen. Die Initiatoren hoffen auf eine möglichst rege Resonanz unter den Ex-Kokerei-Beschäftigten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen