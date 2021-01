Einsatz an der Nohlstraße in der Oberhausener Innenstadt.

Feuerwehr Kohlenmonoxid in Oberhausener Wohnung: Mann in Spezialklinik

Oberhausen Acht Menschen sind in Oberhausen durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung verletzt worden. Das gefährliche Gas breitete sich in einer Wohnung aus.

Acht Menschen sind am Donnerstag durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Oberhausen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Mann zur Behandlung in eine Spezialklinik. Die weiteren sieben Personen werden in Oberhausener Krankenhäusern behandelt.

Am Nachmittag rückte die Feuerwehr zur Nohlstraße in der Innenstadt aus. Ein Mann hatte sich in der Leitstelle gemeldet und über Kreislaufprobleme und Schwindel geklagt. Die Wehr schickte einen Rettungswagen. Beim Eintreffen in der Wohnung im dritten Geschoss eines Mehrfamilienhauses schlugen die CO-Warnmelder der Einsatzkräfte Alarm.

Sämtliche Personen der Wohnung mussten umgehend ins Freie. Gemeinsam mit dem Bezirksschornsteinfeger untersuchte die Feuerwehr die Wohnung. In der gesamten Wohnung konnte das Gas gemessen werden. Alle anderen Bewohner aus dem Wohngebäude wurden daher vorsorglich ebenfalls evakuiert. Mit einem elektronischen Hochleistungslüfter hat die Feuerwehr das Wohnhaus von dem Kohlenmonoxid befreit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Heizungsanlagen wurden abgeschaltet, die Gaszufuhr wurde unterbrochen. Die Ursache des Unglückes wird nun untersucht.

Insgesamt war die Feuerwehr Oberhausen mit 28 Einsatzkräften rund 90 Minuten vor Ort tätig. Die Kriminalpolizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen





Kohlenstoffmonoxid oder kurz Kohlenmoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und

geschmackloses sowie giftiges Gas. Es entsteht unter anderem bei der

unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen (z.B. Gas und

Öl). Der Handel bietet, vergleichbar wie Rauchwarnmelder, sehr gute

CO-Warngeräte für eine Raumüberwachung an. Darauf weist die Oberhausener Feuerwehr hin.