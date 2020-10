Kohlenmonoxid-Alarm: Feuerwehr rückt zu Waldteichstraße aus

Oberhausen. An der Waldteichstraße in Oberhausen hat es die Feuerwehr mit einer unsichtbaren Gefahr zu tun: giftiges Kohlenmonoxid in der Atemluft!

23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen waren am Dienstagmorgen rund zwei Stunden an der Waldteichstraße präsent: Kohlenmonoxid-Alarm!

In einem dortigen Einfamilienhaus war es zu einem Austritt von Kohlenmonoxid in die Atemluft gekommen, verursacht durch den Defekt an einem Kohleofen, wie die Feuerwehr berichtet. Dabei sei eine Person durch das Einatmen von Kohlenstoffmonoxid verletzt worden. Zur weiteren Behandlung sei der Mann in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen gebracht worden.

Ein Anruf bei der Leitstelle löste am Dienstagmorgen den Einsatz aus – Notruf! Der Mann meldete, dass er über Kreislaufprobleme, Atemnot und Schwindel klage. Daraufhin entsandte die Leitstelle unverzüglich den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt.

Beim Eintreffen am Einfamilienhaus schlugen die CO-Warnmelder der Rettungsdienstbesatzungen sofort Alarm. Die im Haus befindliche Person wurde vom Rettungsdienst sofort nach draußen in Sicherheit gebracht. Der Notarzt untersuchte den Patienten. Er musste aufgrund der bereits im Blut erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Werte in die Druckkammer nach Gelsenkirchen transportiert werden.

Umfangreiche Messungen

Feuerwehr und Bezirksschornsteinfeger starteten umfangreiche Messungen in dem Einfamilienhaus. In der gesamten Wohnung konnte das Gas festgestellt werden. Ein elektronischer Hochleistungslüfter kam zum Einsatz, der die Räume vom Kohlenstoffmonoxid befreite. Der Ofen sei entleert worden und müsse nun erst von einer Fachfirma wieder instandgesetzt werden, berichtet die Feuerwehr Oberhausen.

Warngeräte sind zu empfehlen

Bei Kohlenstoffmonoxid (CO) handelt es sich um ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie giftiges Gas. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen (zum Beispiel Gas und Öl). Die Feuerwehr unterstreicht mit Blick auf den jüngsten Einsatz an der Waldteichstraße: „Der Handel bietet, vergleichbar wie Rauchwarnmelder, sehr gute CO-Warngeräte für eine Raumüberwachung an.“