Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kneipengespräche starten am 20. Januar

Wer an den Gesprächen in Kneipen, Restaurants und Gemeindezentren teilnehmen will, kann sich jetzt anmelden auf der Projekt-Internetseite der Brost-Stiftung (ruhrgebietbessermachen.de) oder telefonisch unter 0201-74 99 36 16 bei Projektreferentin Jasmin Sandhaus. Das gewünschte Thema kann und soll ruhig genannt werden.

Das erste in der Reihe der kostenlosen Kneipengespräche findet in „Stani’s Eck“ an der Mellinghofer Straße in Bermensfeld/Schlad am Montag, 20. Januar 2020, ab 19 Uhr statt. Das letzte Gespräch startet im Restaurant Aphrodite an der Koppenburgstraße 50 für Osterfelder Bürger am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 19 Uhr. Eine von der Brost-Stiftung spendierte Runde Bier, Wasser oder Cola soll die Stimmung lockern, um eine Flut an Ideen auszulösen.