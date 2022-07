Kneipenabend mit Fisch und Oldrik im Altenberger Biergarten

Sie wissen hoffentlich, was eine Harke ist: Das Duo Fisch und Oldrik bestreitet den Kneipenabend in der Altenberger Schmiede.

Oberhausen. Die vergnüglichen Veteranen der Punk- und Surf-Szene im Revier musizieren kleinkünstlerisch durch die Genres von Country bis Klamauk.

Das Zentrum Altenberg öffnet erneut die Schmiede und lädt am Freitag, 15. Juli, um 18 Uhr zu einem feinen Kneipenabend mit etwas Kleinkunst ein. Das Duo Fisch (Sänger der Mülheimer Punkband „Lokalmatatore“) und Oldrik schaut vorbei, bringt Ukulele, Gitarre, Kontrabass und ein kleines Schlagzeug mit.

Als Pott-Punk-Urgestein Fisch (nicht zu verwechseln mit dem schottischen „Fish“ ) und Surf-Bassist Oldrik („The Sidemen“) eines späten Abends bemerkten, dass sie beide seit Jahren ein weitgestecktes musikalisches Feld beackert hatten, gerne eigene Lieder schreiben oder fremde für sich vereinnahmen sowie Instrumente spielen, die sie gerade erst gelernt hatten – da war die Duo-Gründung schnell beschlossen. Die gemeinsame Marschrichtung lautet: Punk-Songs zu Folk machen, Elvis eindeutschen, Country so ruppig wie möglich spielen, Popsongs als Pub-Songs ausschenken. Und das Repertoire immer stärker mit Liedern aus eigener Schreibe anreichern.

Bei passendem Wetter draußen auf der Minibühne

Wie soll man so etwas schon nennen? Fisch und Oldrik fabulierten sich auch gleich eine eigene Rezension zurecht: „Was das postmodern-eklektische Duo mitunter durchaus an Klasse bietet, fehlt ihm freilich an Kohärenz.“ Wie immer zu den Kneipenabenden ist der Eintritt frei. Ein Hut geht rum, dessen Inhalt an die Künstler ausgezahlt wird.

Beim zu erwartenden passenden Wetter bauen die Altenberger eine Minibühne im Biergarten auf. Die Schmiede ist auf jeden Fall geöffnet und bietet erfrischende Getränke.

