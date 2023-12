Kneipen-Quiz mit bekannter Moderatorin kommt nach Oberhausen

Oberhausen. Heitere Rate-Runden sind in Kneipen beliebt. Die Quiz-Reihe einer bekannten Moderatorin gastiert in Oberhausen. Aber an einem ungewöhnlichen Ort.

Das ganze Leben ist ein Quiz. Das wusste schon Hape Kerkeling. Der Spaßmacher packte die launige Nummer vor mehr als drei Jahrzehnten auf sein Album „Erwarten Se nix“. Doch auch WDR-Moderatorin Steffi Neu hat ihr Herz an heitere Rate-Runden verloren. Und im Gegensatz zum Kollegen kann man bei ihrer eigenen Kneipen-Quiz-Tournee eine ganze Menge erwarten. Im Sommer 2024 gastiert sie damit auch in Oberhausen.

Wirte und Wirtinnen, Brauhäuser, Vereine und ganze Dörfer haben sich beim Veranstalterteam gemeldet, um „Steffis Kneipenquiz“ anzulocken. Vom Ruhrgebiet über den Niederrhein, das Münsterland bis zum Sauerland. Neben neuen Spielideen, urigen Lokalitäten sind prominente Talk-Gäste dabei, versprechen die Macherinnen und Macher.

Kneipen-Quiz in Oberhausen: Steffi Neu bittet zu den Schlossnächten

Auch die Schlossnächte am Schloss Oberhausen können sich am Dienstag, 2. Juli 2024, in den illustren Tourkalender der beliebten Reihe einreihen. Dies beweist: Neben den Kneipen sind auch Biergärten und ungewöhnliche Freiluft-Lokalitäten mit dabei. Die Organisierenden setzen auf konstante Zutaten. Neben Steffi Neu sind die muntere Live-Band „Pocket Party“ und Comedian René Steinberg mit dabei.

Schnelligkeit ist beim Ticketkauf durchaus von Vorteil, wie die Initiatorin selbst sagt. „2023 waren die meisten Karten ratzfatz vergriffen“, so Steffi Neu. „Und weil so viele Leute nach weiteren Tickets gefragt haben und enttäuscht waren, freuen wir uns umso mehr, dass die Tour für 2024 jetzt steht!“

Kneipen-Quiz in Oberhausen: Launiger Abend mit Geschicklichkeitsspielen

Auch bei den Spielregeln lässt sich die Moderatorin für alle Laien in die Karten blicken. „Bei uns geht es nicht allein darum, Fragen zu Themen wie Region, Gesellschaft oder Musik zu beantworten. Die Gäste müssen auch mal bei Geschicklichkeitsspielen ran.“ Wissen allein reiche eben nicht.

Die Veranstaltung in Oberhausen beginnt um 19 Uhr an der Konrad-Adenauer-Allee 46. Tickets kosten knapp 32 Euro und sind unter www.steffis-kneipenquiz.de erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen