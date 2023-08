Klinikreform: Viele Behandlungen in Oberhausen auf der Kippe

Die Klinikreform des Landes, die ab 2025 in die Praxis umgesetzt werden soll, konzentriert Behandlungen auf bestimmte Krankenhäuser. So soll Oberhausen Operationen der Hals-, Nasen- und Ohrenspezialisten verlieren – und an Essen abgeben (hier das Operationszentrum für Augen und HNO am dortigen Uniklinikum).