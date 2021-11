Krankenhausdirektor Dr. Osman Mersinli (links) begrüßt Prof. Dr. Jörg Schlaak, neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum St. Clemens in Oberhausen.

Krankenhaus Klinik St. Clemens in Oberhausen begrüßt neuen Chefarzt

Oberhausen. Das Ameos-Klinikum St. Clemens in Oberhausen hat einen neuen Chefarzt. Der Mediziner hat sich auf Lebererkrankungen spezialisiert.

Das Krankenhaus St. Clemens begrüßt einen neuen Chefarzt. Professor Dr. Jörg Schlaak ist als Internist Spezialist für Lebererkrankungen. Im Haus an der Wilhelmstraße in Sterkrade, das zur Ameos-Gruppe gehört, übernimmt er die Position des Chefarztes der Klinik für Innere Medizin, Hepatologie, Gastroenterologie, Infektiologie und Diabetologie. Über die Personalie informiert das Ameos-Klinikum St. Clemens in einer Pressemitteilung.

Als Fachmann für Lebererkrankungen baute Schlaak das erste Lebertumor-Zentrum Europas am Universitätsklinikum Essen mit auf. Dort war er als Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie und später als stellv. Direktor tätig. Zuletzt war der Mediziner bei den Kliniken Essen-Mitte Direktor der Klinik für Innere Medizin und Hepatologie.

Als „exzellenten Experten“ begrüßt Dr. Osman Mersinli, Direktor am St. Clemens, seinen neuen Chefarzt, der sich „auf die vertrauensvolle interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen freut“. Schlaak: „Besonders wichtig ist mir die umfassende Versorgung von Patienten jeden Alters sowie eine ausführliche Beratung, auch der Angehörigen und insbesondere ein enger und vertrauensvoller Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten.“

