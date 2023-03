Klimaschutz: Oberhausen schaltet Licht im Aquapark aus

Oberhausen. Am Samstag wird der Aquapark am Centro Oberhausen für eine Stunde dunkel bleiben. Mit der Aktion lenkt der WWF den Blick auf die Klimakrise.

Oberhausen beteiligt sich wieder an der „Earth hour“. Am kommenden Samstag, 25. März, wird in bekannten Gebäuden der Stadt für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Die Aktion, an der hunderte Städte in Deutschland teilnehmen, beginnt um 20.30 Uhr. Der Aquapark in der Nähe des Centros, das Bero-Center und die Hauptzentrale des Energieversorgers EVO bleiben dunkel.

Die Aktion wird vom Naturschutzbündnis WWF (World Wide Fund For Nature, deutsch: Weltweiter Fonds für die Natur) koordiniert. Ziel ist, ein gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz zu senden. „Deutschland steht vor mehrfachen Herausforderungen: Während die fossile Energiekrise schnelle Antworten erfordert, schreitet auch die Klimakrise unaufhörlich voran. Sie ist mittlerweile Realität, die Auswirkungen der Erderhitzung sind weltweit bereits deutlich zu spüren. Es zählt jetzt jedes Zehntelgrad“, schreib WWF Deutschland auf seiner Homepage. Laut eines Berichts des Weltklimarats IPPC ist das 1,5-Grad-Ziel kaum noch erreichbar. Dieses Ziel für die Begrenzung der Erderwärmung wurde 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen beschlossen.

Nicht nur Städte, auch Privatpersonen sind zum Mitmachen aufgerufen. Sie können sich auf der Homepage von WWF Deutschland registrieren, damit das Bündnis erfährt, wie viele Menschen am Samstag mitmachen: www.wwf.de/earth-hour.

