Fridays for Future Klimacamp gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen

Oberhausen. Fridays for Future startet in Oberhausen ein Klimacamp, um ein Zeichen zu setzen gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes im Sterkrader Wald.

Der Protest gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen geht weiter und setzt einen neuen Akzent: Mit einem Klimacamp protestiert Fridays for Future gegen die Autobahnpläne.

Mit dieser Aktion wollen die Initiatoren nach eigenen Angaben „ein klares Zeichen gegen die Rodung des Sterkrader Waldes und für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik setzen“. Individualverkehr und Autobahnen seien nicht das Mittel der Wahl. ÖPNV und Radwege müssten ausgebaut und verbessert werden. Die Zukunft müsse auch im Verkehrssektor klimaneutral werden. Der Sterkrader Wald sei in vollem Umfang zu erhalten.

Um dieser Forderung Ausdruck zu verleihen, wird am Freitag, 2. Juli, in der Nähe des Sterkrader Waldes ein Klimacamp beginnen. Fridays for Future lädt jede Bürgerin und jeden Bürger ein, dort ein Zelt aufzuschlagen oder das Camp für einen Workshop zu besuchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

„In Zeiten von extremeren Wetterbedingungen und einem stetig bedrohlich werdenden Klimawandel kann es nicht sein, dass 5000 Bäume für mehr Autos geopfert werden. Wir stehen für Wald statt Asphalt“, sagt FFF-Pressesprecherin Paula Becker. Das Klimacamp findet ab 2. Juli in der Weierheide statt. Die Fläche liegt direkt am Hoag-Radweg und ist auch mit den ÖPNV gut erreichbar.

Maskenpflicht und Abstandsgebot

Die Campfläche wird so gestaltet, dass es zwei verschiedene Bereiche geben wird. Der Schlafbereich ist abgetrennt von der Veranstaltungsfläche. Das bedeutet, dass Besucherinnen und Besucher nicht in diesen Bereich gelangen, sofern sie nicht vorhaben, dort zu übernachten. Dies dient dem Schutz der Übernachtungsgäste gerade vor dem Hintergrund der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie. So ist sichergestellt, dass übernachtende Personen einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist, geimpft oder genesen sind. Vor Ort besteht eine Testmöglichkeit.

Der Veranstaltungsbereich wird für alle Tagesgäste zugänglich sein, hier herrscht keine Testpflicht. Hier werden Workshops abgehalten, ebenso Vorträge und Diskussionen. Auf dem gesamten Gelände gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Damit jegliches Risiko minimiert werden kann, haben die Camp-Initiatoren strenge Auflagen getroffen mit Blick auf Küche und sanitäre Anlagen.

Informationen über die Auflagen, Anreise und das Programm finden sich auf der neu gestalteten Website klimacamp-sterkraderwald.de.

