Oberhausen. Die turbulente Komödie um den schlaflosen Buchhalter Horst Hilfreich hat am 19. Januar ihre Premiere im Sterkrader Lito-Palast.

Kleinstädter Bühne inszeniert Spaß um „Mordgedanken“

Horst Hilfreich, der biedere Buchhalter, sieht im Aufstieg zum Gruppenleiter in seiner Firma die Chance seines Lebens. Fit und ausgeschlafen möchte er sich von seinen Mitbewerbern abheben. Doch an Nachtruhe ist für ihn nicht zu denken. „Mordgedanken oder schnarcht Ihre Frau auch“ heißt die neue Komödie der Kleinstädter-Bühne aus der Feder von Andreas Heck, die am Sonntag, 19. Januar 2020, Premiere im Lito-Palast an der Finanzstraße feiern wird.

Ein turbulentes Schauspiel haben sich die Kleinstädter zum 70-jährigen Vereinsbestehen ausgesucht. Seit Oktober probt ein neunköpfiges Ensemble unter der bewährten Regie von Senta Kämmerer. Die Zutaten für einen zwerchfellreizenden Abend sind gegeben: Horst Hilfreich (Michael Oslislo) und seine Frau Helga (Sylvia Schmenk) wollen ganz besonders ausgeschlafen sein: „Heute gehe ich zeitig ins Bett“, schwört sich der Aufsteiger. Doch es kommt – wie in jeder guten Komödie – ganz anders. Das Telefon klingelt, an der Haustür bimmelt es und Vogel Hansi pfeift in einer Tour. Wann immer es Horst dann doch ins Bett schafft, beginnt Helga im Schlaf ganze Wälder abzuholzen.

Der Kummer mit dem Schlummer hat damit gerade erst begonnen. Unerwartet steht Horsts Vater Hermann (Michael Kaufmann) vor der Tür, der mit seiner Angst vor allem Russischen und seinem Faible fürs Militär für Verwirrungen sorgt. Die Nachbarstochter Nadine (Sinem Gündogdu) heult sich beim Ehepaar Hilfreich die Augen aus, hat sie doch Liebeskummer wegen ihres Freundes Bastian (Diego Tenore). Ihr Vater Norbert (Michael Nicolas) und seine Frau Nora (Bianca Poersch) sind da keine große Hilfe. Als dann auch noch die Betriebspsychologin Olga Schmitt-Navratilova (Delia Knese) erscheint, um Horsts Qualitäten zum Gruppenleiter zu überprüfen, und eine Botin (Claudia Kühnemann) Pakete für die unbekannte Nachbarin abliefert, droht die Situation zu eskalieren.

Und in Horst steigen mit der tiefen Müdigkeit auch Mordgedanken auf . . . Die Komödie feiert am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr Premiere im Lito-Palast. Weitere Aufführungen folgen am 25. Januar und 1. Februar (19 Uhr) sowie am 26. Januar und 2. Februar (17 Uhr).

Karten von 9 bis 12 Euro gibt es jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr im Lito-Palast und im Internet unter kleinstaedter.de. Außerdem verkaufen das Reisebüro „Um die Welt“, Großer Markt in Sterkrade, sowie Tabakwaren Brinkmann, Dudelerstraße in Schmachtendorf, Karten für alle Vorstellungen.