Kleingärtner planen Fahrrad-Demo zum Erhalt der Grünflächen

Auch das Grabeland in Sterkrade soll bebaut werden. Betroffen ist ebenfalls die Kleingartenanlage Auf dem Horst in Borbeck. Nun tun sich beide Gruppen zusammen.

Oberhausen. Die Bürgerinitiativen Grüne Lunge und Auf dem Horst tun sich zusammen: Mit dem BUND Oberhausen planen sie Aktionen zum Erhalt ihrer Kleingärten.

Die beiden Bürgerinitiativen von Kleingärtnern und der Naturschutzverein BUND Oberhausen haben sich miteinander vernetzt und planen weitere Schritte, um ihre Kleingärten in Sterkrade und Borbeck zu erhalten.

Mit Infoständen und einer Fahrrad-Demo wollen die Initiativen Grüne Lunge 3.1 aus Sterkrade und Auf dem Horst aus Borbeck auf ihre Situation aufmerksam machen – beide Kleingartenanlagen sollen künftig bebaut werden.

BUND: Bedeutung von Kleingärten müssten nach dem Hochwasser neu bewertet werden

Nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz müsste die Bedeutung der Grünflächen als Retentions- und Versickerungsflächen neu bewertet werden, erklärt der BUND in einer Pressemitteilung. „Klimaforscher und Meteorologen gehen von einer Zunahme der Extremwetterlagen aus. Oberhausen muss sich auf vermehrte Unwetter einstellen und im Sinne einer ‘Schwammstadt’ Sickerflächen bereitstellen.“

Rund 20 Gärten in Borbeck und 30.000 Quadratmeter Grünfläche in Sterkrade drohten sonst zu verschwinden – mit Folgen für das Klima in der Stadt. Cornelia Schiemanowski, Sprecherin der BUND-Kreisgruppe: „Wir unterstützen nachdrücklich die Bürgerinitiativen Grüne Lunge 3.1 und Auf dem Horst. Wir hoffen, dass die jetzigen Eigentümer die Kleingartenanlagen erhalten und der Stadtrat die Fläche nicht zur Versiegelung und Bebauung mit Wohnhäusern freigibt.“

