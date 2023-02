Klavierkabarettist William Wahl tritt im Ebertbad auf

Oberhausen. Der Kabarettist gibt mit neuem Soloprogramm seine Oberhausen-Premiere. Es geht auch um Fahrerinnen weißer SUV’s und die Tücken des Genderns.

Der preisgekrönte Klavierkabarettist William Wahl tritt erstmals mit seinem neuen Soloprogramm im Oberhausener Ebertbad auf. Am 18. März stellt er ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) sein Live-Programm „Nachts sind alle Tasten grau“ vor. Die Tickets kosten im Vorverkauf 26,20 Euro und können telefonisch reserviert werden unter 0208/810 65 70. Alternativ ist die Reservierung im Internet möglich unter www.lms-ticket.de/ebertbad.

„Nachts sind alle Tasten grau“ ist das zweite abendfüllende Programm des Kopfes der A-Cappella Band basta. In diesem spanne er, so das Ebertbad in seiner Vorankündigung „mit beeindruckender Eleganz und komödiantischem Feinsinn erneut den großen Bogen zwischen Kabarett und Kunst, Komik und Klavier“. Dabei nimmt sich der Künstler sowohl der Tücken des Zeitgeists wie der großen und unveränderlichen Fragen des Lebens an. So schaut er mit liebevoll-spöttischem Blick auf die Feierfreudigkeit seiner Heimatstadt Köln, besingt auf herzergreifende Art und Weise Fahrerinnen weißer SUVs und kämpft in seiner Solo-A-Cappella-Nummer „Innenarchitekt*innen“ mit den Tücken des Genderns“.

William Wahl verbinde auch in seinem neuen Programm wieder „das Komische mit dem Poetischen, die gedankliche Tiefe mit heiterer Leichtigkeit“, so die vielversprechende Einladung zum Ebertbad-Besuch am 18. März.

