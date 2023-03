Klassentreffen: Ehemalige treffen sich nach 75 Jahren wieder

Oberhausen. 75 Jahre nach dem ersten Schultag an der Herbartschule in Schmachtendorf wollen sich die Ehemaligen jetzt am 2. Juni wieder treffen.

Das klingt rekordverdächtig: 75 Jahre nach ihrer Einschulung wollen sich die ehemaligen Kinder der alten Herbartschule in Schmachtendorf wiedersehen. Die Erstklässler von damals dürften heute also um die 80 Jahre alt sein.

Eine Gruppe Ehemaliger organisiert das Klassentreffen. Aufgerufen sind ehemalige Schülerinnen und Schüler, die 1948 die Klassen 1a bei Frau Stender oder 1b bei Herrn Winschuh besucht haben.

1948: die Klasse 1b der damaligen Herbartschule in Schmachtendorf. Foto: Nikodemus / Leserfoto

Das Treffen ist geplant für den 2. Juni, 17 Uhr, in der Gaststätte Zum Ansitz an der Weseler Straße 336. Die Ehemaligen werden gebeten, sich bis zum 15. Mai bei einem der Organisatoren zu melden: Franz Eckl (0208/684548), Manfred Nikodemus (02064/94416), Renate von Laar (0208/38557734) oder Christel Daniel (0208/642800). Möglich ist auch eine Anmeldung per E-Mail an 75.klassentreffen2023@online.de.

