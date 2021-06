Kitas und Kindertagespflege ab Montag wieder im Regelbetrieb

Oberhausen. Alle Kindertageseinrichtungen gehen am Montag, 7. Juni, in den Regelbetrieb über. Der Betreuungsumfang wird wieder um zehn Stunden erweitert.

Alle Kindertageseinrichtungen in Oberhausen gehen am kommenden Montag, 7. Juni, wieder in den Regelbetrieb über. Das gilt auch für die Kindertagespflege. Somit wird der Betreuungsumfang wieder um zehn Stunden erweitert – Familien können die Kindertagesbetreuung also wieder vollumfänglich in Anspruch nehmen. Die festen Settings, in denen die Kinder die letzten Monate betreut wurden, werden aufgelöst. So können auch gruppenübergreifende Angebote wieder stattfinden.

Alle Oberhausener Träger appellieren allerdings weiter, die AHA-Regeln einzuhalten und die Möglichkeiten der Corona-Testungen auszuschöpfen, da durch die Durchmischung der Gruppen die Gefahr besteht, dass einzelne Infektionen oder Quarantänevorgaben schnell wieder zu Beeinträchtigungen der Betreuung führen. Außerdem stehen ab sofort allen Kindertageseinrichtungen die sogenannten Lolli-Tests zur Verfügung.

