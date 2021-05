Kitas, Schulen, Shopping: Diese Regeln gelten in Oberhausen

Oberhausen. Wechselunterricht in Schulen, Regelbetrieb in Kitas, Shoppen mit Termin: Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Oberhausen.

Der Inzidenzwert in Oberhausen liegt nachhaltig unter 165. Die Schulen der Stadt starten daher am Montag, 10. Mai, wieder mit dem Wechselunterricht. Sprich: Die Schülerinnen und Schüler wechseln sich wieder ab, lernen zum Teil vor Ort in den Klassenräumen, zum Teil zu Hause, damit die Räume in den Schulen nicht zu voll werden.

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Bereits seit Freitag können Eltern ihre Kinder zudem auch wieder regulär in die Kita bringen. Die Notbetreuung ist wieder außer Kraft gesetzt, die Kitas nehmen den Regelbetrieb auf. Das NRW-Gesundheitszentrum hat bestätigt, dass Oberhausen die dafür nötige Inzidenz-Marke von 165 nachhaltig unterschreitet.

Ebenfalls seit Freitag dürfen auch Geschäfte wieder nach dem Prinzip „Click & Meet“ ihre Waren verkaufen: Kunden dürfen mit Termin und negativem Corona-Test die Läden wieder betreten.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen