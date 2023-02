Kitas, Bus, Bahn: Verdi streikt am Dienstag in Oberhausen

Am Dienstag werden wieder die Busse in den Depots bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der STOAG zum Streik aufgerufen.

Oberhausen. Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen ruft die Gewerkschaft Verdi auch in Oberhausen zum Streik auf. Massive Einschränkungen.

Das bisherige Angebot der Arbeitgeber hat die Gewerkschaft Verdi nicht überzeugt, jetzt wird weiter warngestreikt: Am Dienstag müssen sich die Oberhausenerinnen und Oberhausener auf massive Einschränkungen einstellen. Betroffen sind nicht nur Bus und Bahn, sondern auch Kitas und die Müllabfuhr, wie diese Redaktion erfuhr.

Verdi ruft alle Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Essen wird bereits am Montag die Arbeit niedergelegt, am Dienstag will die Gewerkschaft Oberhausen lahmlegen. Die Beschäftigten der Stoag (Bus und Bahn) sind dazu ebenso aufgerufen wie die der Servicebetriebe Oberhausen SBO (Hallenbad und Tiergehege), der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen WBO (Müllabfuhr) sowie der Stadtverwaltung (Bürgerservice und Kita) selbst. Wie beim letzten Streik wird Eltern empfohlen, eine private Betreuung für diesen Tag zu organisieren.

Schon der angekündigte Streik am Montag in Essen und Mülheim hat Auswirkungen auf Oberhausen. Da die Ruhrbahnen im Depot in Mülheim bleiben, fallen die Linien 112 und NE12 nach Oberhausen aus. Die Stoag richtet einen Schienenersatzverkehr von der Haltestelle Landwehr bis zum Hauptbahnhof ein. Die Gemeinschaftslinien 124, 128, 129, 136, 185 und NE11 entfallen komplett. Die Linien 122, 143 und NE10 werden nur von der Stoag bedient.

Streik am Dienstag: Hallenbad und Tiergehege zu

Wegen des Streiks bleiben am Dienstag das Hallenbad Oberhausen und das Tiergehege am Kaisergarten geschlossen. Der Aquapark wird regulär öffnen. Sport- und Fußballvereine können weiterhin trainieren, da sie eigenverantwortlich den Schlüsseldienst übernehmen. Die Friedhöfe sind geöffnet und zugänglich; Beerdigungstermine werden nach Angaben der SBO eingehalten. Nur die Tages- und Grünpflege wird bestreikt. Im Notfall ist die SBO über die Telefonnummer 0151-7467 0099 erreichbar.

In der vergangenen Woche hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst am Dienstag und am Mittwoch ihre Arbeit in Oberhausen niedergelegt. Die Auswirkungen waren deutlich spürbar. Die Busse blieben im Depot, Schüler kamen nicht zur Schule. Eltern von Kita-Kindern mussten teilweise privat Betreuungen organisieren. Die Politik reagierte gespalten auf den Streik von Verdi. Die CDU kritisierte Forderungen und die Maßnahmen. Die SPD und die Linken verteidigten das geforderte Lohnplus von 10,5 Prozent als gerechtfertigt.

