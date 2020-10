Stoag: Busse und Straßenbahnen fahren nicht

Auch die Stoag-Mitarbeiter beteiligen sich am 20. Oktober erneut am ganztägigen Warnstreik. Alle Stoag-Busse und -Straßenbahnen bleiben deshalb auch am Dienstag im Depot. Auch die NE-Busse fahren nicht. Die Buslinien SB 97, 952, 953, 957 und 961, die von Subunternehmern der Stoag gefahren werden, verkehren planmäßig. Auf der Trasse zwischen dem Hauptbahnhof Oberhausen und dem Bahnhof Sterkrade gibt es einen Shuttleverkehr. In der Zeit zwischen 6 und 21 Uhr fahren die Busse hier etwa alle zehn Minuten, ansonsten alle 15 Minuten.

Zwischen Holten Markt, Holten Bahnhof und Schmachtendorf Mitte verkehren zwischen 6 Uhr und 21 Uhr ebenfalls Busse. Der reguläre Bus- und Straßenbahnbetrieb startet erst am Mittwoch, 21. Oktober, gegen 4 Uhr früh. Der Revierflitzer der Stoag fährt an beiden Tagen planmäßig ab 21 Uhr im Norden der Stadt, also nördlich der A 42 einschließlich Neue Mitte. Die Fahrzeuge werden per App bestellt, die kostenlos für iOS und Android zur Verfügung steht. Die Kunden-Center am Hauptbahnhof Oberhausen und am Bahnhof Sterkrade bleiben geöffnet.