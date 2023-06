Kirmes-Unfall in Oberhausen: Emotionale Worte der Familie

Oberhausen. Auf der Fronleichnamskirmes in Sterkrade ist ein 17-Jähriger tödlich verunglückt. Die Familie des Verstorbenen findet emotionale Worte.

Nach dem tödlichen Unfall auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes hat sich die Familie des 17-jährigen Opfers mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Auf der Facebook-Seite des Fahrgeschäftes „Break Dance“ veröffentlichte die Betreiber-Familie am Mittwoch eine Traueranzeige. „Uns fehlen die Worte. Wir trauern um unseren Sohn und Bruder“ steht neben einem Foto des Verstorbenen. „Viel zu früh, plötzlich und unerwartet wurdest Du aus unserem Leben gerissen. Für immer bleibst Du in unseren Herzen.“

Der 17-Jährige war am Sonntagabend, drei Tage vor seinem 18. Geburtstag, verunglückt. Die Fronleichnamskirmes wurden daraufhin früher abgebrochen. Am Montag, dem letzten Tag der Kirmes, wurde der Betrieb auf Wunsch der Familie fortgesetzt. Die Musik wurde allerdings gedämpft, viele Schausteller ließen ihre Buden zu. Das traditionelle Feuerwerk wurde abgesagt.

Kirmes-Unfall in Oberhausen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Vor dem Fahrgeschäft legten Menschen Blumen als Zeichen der Anteilnahme ab. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wie es zu dem Unfall kam, untersucht nun die Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen mehrere Beschuldigte. Der 17-Jährige soll Fahrchips eingesammelt haben, als sich das Gerät in Bewegung setzte. Er wurde von dem Fahrgeschäft geschleudert und zog sich tödliche Verletzungen zu . Reanimationsversuche blieben erfolglos. Nach Aussage des Präsidenten des Deutschen Schaustellerverbandes, Albert Ritter, gilt das Gerät als sicher und lief einwandfrei. Die Stadt Oberhausen schloss deshalb auf einer Pressekonferenz am Montag eine technische Ursache aus.

Die Anteilnahme an dem Tod des 17-Jährigen ist im Internet groß. Unter dem Beitrag kondolierten hunderte Menschen. Die Trauerfeier findet am Dienstag, 20. Juni, um 13.20 Uhr in der Kapelle des Nordfriedhofes Düsseldorf statt, heißt es in der Anzeige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen