Die Kirmes-Macher aus Oberhausen beteiligen sich an der präventiven Kampagne "Luisa ist hier", die Frauen und Mädchen in unsicheren Situationen helfen soll.

Fronleichnamskirmes Kirmes: So wollen Schausteller bedrängten Frauen helfen

Oberhausen. Die Schausteller der Kirmes in Oberhausen haben Schulungen absolviert, um bei Frauen und Mädchen in Notsituationen schneller reagieren zu können.

Die Aktion ist aus Kneipen und Diskotheken bekannt - und wird nun auch auf die Sterkrader Fronleichnamskirmes ausgeweitet: Vor dem Start haben Schaustellerinnen und Schausteller sich an Schulungen für die Kampagne „Luisa ist hier!“ beteiligt, bei der sich bedrängte Frauen und Mädchen für Hilfe diskret ans Thekenpersonal wenden können.

Das präventive Angebot hat in Oberhausen die „Arbeitsgemeinschaft Mädchenförderung“ initiiert. Vorher hatten sich bereits Orte aus dem gesellschaftlichen Leben wie Zentrum Altenberg, Arena Oberhausen, Gdanska und Gaststätte Alt-Buschhausen daran beteiligt.

Fronleichnamskirmes: Personal hilft Frauen durch eine bekannte Frage

Mädchen und Frauen, die bedrängt werden oder sich unsicher fühlen, können sich mit dem Codewort-Satz „Ist Luisa hier?“ an die Bedienungen wenden, um so niederschwellige Hilfe zu erhalten. Bei der Kampagne sollen Frauen und Mädchen bereits bei einem „unsicheren Buchgefühl“ unterstützt werden, noch bevor es zu einem Kontakt mit einer fremden Person kommt.

„Als Schausteller wollen wir unseren Gästen einen sicheren Besuch auf der Kirmes anbieten. Darum war es für uns selbstverständlich, dass wir uns an der präventiven Aktion beteiligen,“ sagt Albert Ritter als Präsident des Deutschen Schaustellerbundes. Die große Fronleichnamskirmes in Oberhausen endet am Montag, 12. Juni, gegen 24 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen