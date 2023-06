Kirmes Oberhausen: Tageseinnahmen von Imbiss-Stand gestohlen

Oberhausen. An Tag drei der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen hat die Polizei einiges zu tun. Abends wird die Stimmung aggressiver.

Diebe treiben ihr Unwesen auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen. Ein von der Polizei in ihrem täglichen Kirmes-Bericht nicht näher beschriebener Gastro-Stand hat am Freitag Anzeige erstattet: Ihm wurden die gesamten Einnahmen des Tages gestohlen.

In der Spitze rund 80.000 Menschen besuchten am Freitag, also Tag drei der Kirmes, den Rummel in Sterkrade. Für die Polizei war es ein arbeitsreicher Tag: Neben dem Diebstahl am Gastro-Stand beschäftigten sich die Einsatzkräfte mit Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen. Es wurden Strafanzeigen gefertigt.

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Zudem hat die Polizei drei Personen in Gewahrsam genommen, heißt es in der Mitteilung. „Gerade zu Kirmesschluss kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten und zu zwei Widerstandshandlungen gegenüber den Einsatzkräften.“ Möglicherweise war Alkohol im Spiel: Den Beschuldigten wurden Blutproben entnommen.

