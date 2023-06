Kirmes Oberhausen: Polizei meldet Raub und Körperverletzung

Oberhausen. Seit Mittwoch drehen sich die Karussells der Fronleichnamskirmes in Oberhausen. Auch die Polizei ist vor Ort – aber nicht zum Vergnügen.

Kirmeszeit in Oberhausen, seit Mittwochnachmittag drehen sich die Karussells der Fronleichnamskirmes in Sterkrade. Auch die Polizei zeigt beim Rummel Präsenz – und hatte bereits am ersten Tag was zu tun: „Es wurden Anzeigen wegen Raubes, Diebstahls, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gefertigt“, heißt es in der Bilanz des ersten Kirmes-Tages. Nähere Angaben zu den Vorfällen machte die Polizei zunächst nicht.

Insgesamt sei es indes ein ruhiger Abend gewesen, so die Polizei. „Am ersten Tag der Fronleichnamskirmes herrschte bei lauwarmen Temperaturen bis in die Abendstunden hinein reges Besucheraufkommen.“ Aus polizeilicher Sicht sei es „zu keinen besonderen Vorkommnissen“ gekommen.

Polizei über die Kirmes Oberhausen: „Ruhiger Abend“

Zur fortgeschrittenen Stunde sei es dann aber vermehrt zu Einsätzen und auch zu Platzverweisen gekommen. Darüber hinaus sei es zu zwei Einsätzen mit medizinischen Notfällen gekommen.

„Aus polizeilicher Sicht kann insgesamt von einem ruhigen und störungsarmen Verlauf gesprochen werden. Für die Besucher war es ein gelungenes Familienfest.“

Alles zur Fronleichnamskirmes in Oberhausen:

