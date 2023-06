Kirmes Oberhausen: Bis zu 100.000 Besucher auf dem Rummel

Oberhausen. Das Wetter am Feiertag spielte mit. Die Sonne verbreitete gute Laune auf der Fronleichnamskirmes. Die Feiertagsbilanz der Polizei Oberhausen.

Der Start der 192. Oberhausener Fronleichnamskirmes ist geglückt – zumindest aus polizeilicher Sicht. Nach dem Eröffnungstag am Mittwoch zogen die Beamtinnen und Beamten eine zufriedene Bilanz. Und auch der zweite Kirmestag blieb „ohne besondere Vorkommnisse.“

Das Wetter am Feiertag spielte mit: Die Budenbesitzer konnten auf warme Temperaturen und Sonnenschein setzen – und dementsprechend auf Andrang am Kirmesgelände. Die Polizei spricht in einer Pressemitteilung von Freitagmorgen von einem „regen Besucheraufkommen“. In der Spitze seien es bis zu 100.000 Kirmesfans gewesen.

Polizei Oberhausen: „Gelungenes Familienfest“

Zwischenfälle blieben glücklicherweise aus. Am Mittwoch hatte die Polizei Anzeigen wegen Raub und Körperverletzung aufgenommen, sprach aber von einem „ruhigen und störungsfreien Verlauf“. In der Donnerstagsbilanz tauchen keine besonderen Vorkommnisse auf. Die Polizei Oberhausen: „Insgesamt war es ein ruhiger und störungsarmer Veranstaltungstag. Für die Besucher war es wiederum ein gelungenes Familienfest.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen