Polizeibericht Kirmes in Oberhausen: Polizei stellt Messer sicher

Oberhausen. Hunderttausende Menschen strömen zur Sterkrader Fronleichnamskirmes. Die Polizei spricht von ruhigem Verlauf „mit nur vereinzelten Störungen“.

Von einem vergleichsweise ruhigen Verlauf „mit nur vereinzelten Störungen“ berichtet die Oberhausener Polizei bislang von der Sterkrader Fronleichnamskirmes. Hunderttausende Besucher strömen seit Mittwoch zum Oberhausener Rummel. An dieser Zahl gemessen, hält sich die Zahl der von der Polizei gemeldeten Vorfälle im Rahmen des für solch große Veranstaltungen Erwartbaren.

Am Samstag kam es laut Polizei zu vereinzelten Körperverletzungen und Platzverweisen. „Eine Person führte verbotswidrig ein Messer mit, welches sichergestellt wurde“m heißt es im täglichen Kirmesbericht der Polizei. Eine Person wurde demnach in Gewahrsam genommen. Gegen Ende der Veranstaltung kam es zu einem Raubdelikt in der Nähe des Sterkrader Bahnhofes.

Kirmes in Oberhausen: Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Seit Beginn der Kirmes ist die Polizei vor Ort. Schon am ersten Tag fertigten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen Raubes, Diebstahls, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Nähere Angaben zu den Vorfällen machte die Polizei zunächst nicht.

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Impressionen von der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen Foto: Gerhard Wallhorn

Am Freitag war ein Imbiss-Stand Opfer eines Diebstahls geworden: Die Tageseinnahmen wurden gestohlen. Strafanzeigen gab es zudem wegen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Zudem hat die Polizei drei Personen in Gewahrsam genommen, heißt es in der Mitteilung. „Gerade zu Kirmesschluss kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten und zu zwei Widerstandshandlungen gegenüber den Einsatzkräften.“ Möglicherweise war Alkohol im Spiel: Den Beschuldigten wurden Blutproben entnommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen