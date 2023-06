Kirmes in Oberhausen: Countdown läuft - ein Karussell fehlt

Endlich wieder Sterkrader Fronleichnamskirmes! Der Aufbau für die große Kirmes in Oberhausen ist fast abgeschlossen. Am Mittwoch, 7. Juni, um 15 Uhr geht es los.

Oberhausen. Die Vorfreude auf die Sterkrader Fronleichnamskirmes steigt. Schausteller rüsten sich für Sonnenkirmes. Ein Karussell rollt erst am Dienstag an.

Die Sonne strahlt - und wenn man den Kirmesmachern im schon komplett aufgebauten Biergarten „Zum Ritter“ am Technischen Rathaus in die Gesichter blickt, sieht es dort ähnlich aus.

Die Vorfreude auf sechs Tage Sterkrader Fronleichnamskirmes steigt deutlich an. Bei der letzten Pressekonferenz vor dem Start am Mittwoch, 7. Juni, um 15 Uhr, kann Ronny Schütze als Chef der Oberhausener Schausteller selbst vorsichtige Skeptiker beruhigen: „Bislang läuft beim Aufbau alles nach Plan.“ Der städtische Ordnungsdezernent Michael Jehn und sein Fachbereichsleiter Horst Ohletz nicken.

Schütze schaut entspannt, weil der große Teil des Rummels schon steht. Allerdings klafft am Großen Markt neben der neuen XXL-Schaukel „Excalibur“ noch eine deutliche Lücke. Ein Großfahrgeschäft kommt auf den letzten Drücker.

Kirmes Oberhausen: Karussell „Big Spin“ reist aus Bayreuth an

Das Jumper-Karussell „Big Spin“ von Schausteller Marco Welte dreht sich nämlich noch bis Montag beim Bayreuther Volksfest in Nord-Bayern. Der Wechsel nach Sterkrade erfolgt über Nacht, schon am Dienstag soll der Aufbau in Oberhausen beginnen. Es gibt im Karussell-Line-up keine Ausfälle.

Auch die „Wilde Maus“, die als Ersatz für die beim Transport auf der Autobahn abgebrannte Achterbahn „Heidi - The Coaster“ dabei ist, steht schon fahrbereit auf dem Neumarkt parat. Auf dem Hirschberg gehört der voluminöse „Airwolf“ zu den größten Karussells des gesamten Rummels.

Seit Samstag sind die Straßen rund um die Sterkrader Innenstadt gesperrt. „Bei der Verkehrsumstellung gab es keine Probleme. Die Bürger waren gut informiert“, sagt Platzmeisterin Sina Malich. Allerdings verirrten sich zu Beginn zwei Linienbusse auf die gesperrte Kirmes-Aufbaustrecke, die anschließend mit vereinten Kräften auf ihre Umleitungsstrecke gelotst wurden.

Die Schausteller liegen im Zeitplan. Immerhin öffnen bis Montag, 12. Juni, 24 Uhr, rund 380 Schausteller ihre Attraktionen, darunter befinden sich 37 Karussells. Da der Kleine Markt noch eine Baustelle ist, steht die dort übliche Bude mit belgischen Pommes nun auf der Bahnhofstraße, nahe dem Kaufland-Eingang. Das „Hamburger Fischbüfett“ öffnet am Center Point.

Kirmes Oberhausen: Veranstalter versprechen mehr Toiletten-Wagen

Diesmal werden spürbar mehr Toilettenwagen vorhanden sein, versprechen die Kirmes-Architekten. Im vergangenen Jahr bemängelten einige Besucherinnen und Besucher zu wenig „Stille Orte“. Die Macher begründeten dies mit weniger WC-Wagen-Anbietern nach der Corona-Zwangspause und damit verbundenen Personalsorgen.

Derzeit laufen auf der zweieinhalb Kilometer langen Kirmesstrecke bei vielen Schaustellern bereits Checks und Wartungsarbeiten. Die Waren werden bei den Gastronomie-Hütten täglich angeliefert, da Lagerraum rar ist und die Betreiber so nach Nachfrage kalkulieren können.

Der Blick auf die Wetterkarte stimmt momentan heiter: Allerdings muss es nach dem Willen der Kirmes-Fans gar nicht zu heiß werden. Der Rummel ist kein Wunschkonzert, aber „25 Grad, trocken, Sonne“ stehen ganz oben auf der Liste.

>>> So zieht die Fronleichnams-Prozession zur Kirmes

Zwar startet die Fronleichnamskirmes bereits am Mittwoch (7. Juni), doch am Donnerstag (8. Juni) gibt um 11 Uhr das Glockengeläut von St. Clemens den Rummel traditionsgerecht frei. Kirmes und Kirche gehören geschichtlich eng zusammen.

Um 8.45 Uhr Uhr laden St. Clemens und Herz-Jesu zum Fronleichnams-Gottesdienst in die Herz-Jesu-Kirche am Postweg ein. Von dort zieht die Prozession über Postweg und Augustastraße Richtung Eichelkampstraße und Technisches Rathaus zum Biergarten „Zum Ritter". Dort wird der Gottesdienst mit der Eucharistie fortgesetzt. Die Prozession führt zum Schluss-Segen weiter bis zur Clemens-Kirche.

Die Veranstalterin der Kirmes, also die Stadt Oberhausen, rechnet an den sechs Kirmestagen mit rund einer Million Besuchern. Öffnungszeiten: Mittwoch 15 bis 2 Uhr, Donnerstag 11 bis 24 Uhr, Freitag 11 bis 2 Uhr, Samstag 11 bis 1 Uhr, Sonntag und Montag 11 bis 24 Uhr. Das Abschluss-Feuerwerk steigt am Montag ab 23 Uhr in den Himmel.

