Kirchenjugend Oberhausen verlagert Theaterbühne ins Internet

Oberhausen Die geplanten Vorstellungen von "Der Glöckner von Notre Dame" fallen Corona-bedingt ins Wasser. Das Jugendtheater der kjG macht dennoch Theater.

Ein Theaterbesuch ist Pandemie-bedingt derzeit unmöglich. Auch in Oberhausen darben Freunde des Schauspiels seit dem Frühjahr. Doch zumindest das Online-Repertoire an Stücken ist angewachsen: Mit "Justitia" – der zweiten Episode des „Glöckner von Notre Dame“, konzipiert vom Jugendtheater der jungen katholischen Gemeinde.

Fans des Jugendtheaters freuten sich zunächst über eine vertrauliche E-Mail im Posteingang. Der Betreff: Victor Hugos klassisches Drama, Akt zwei. Der Absender, das Theater der jungen katholischen Gemeinde (KjG), entwickelte mit dem Stück über Monate sozusagen einen Impfstoff gegen den Schauspiel-Entzug. Nur so, über einen Link, gelangt man zu den Videos. Wer am Stück teilhaben möchten, meldet sich per E-Mail an karten@kjg-theater.de an.

Esmeralda verdreht den Männern den Kopf

Wünsche erfüllen sich in Victor Hugos Drama dagegen meist nur für die Reichen und die Mächtigen von Paris. Da ist zum Beispiel die wohlhabende Fleur, gespielt von Kati Ronig, aus dem guten Haus Gondelaurier, die sich den Hauptmann Phoebus (Thomas Jansen) an ihre Seite sehnt.

Weil Esmeralda (Pia Späh) allerdings Fleurs Gatten in spe (und nicht nur ihm) den Kopf verdreht, hilft Fleur ebenso mühelos wie kostspielig nach – und bezahlt Gauner, die „Hexe“ zu beseitigen. Der Zuschauer vorm heimischen Bildschirm wird fortan in rund 75 Minuten getestet. Die Frage frei nach Brecht: Erst das Fressen, dann die Moral?

Auffällig ist: An Victor Hugos zeitloser Gesellschaftskritik ist dem großen Ensemble aus 13- bis 23-Jährigen und einer beachtlichen Crew aus 20 jungen Leuten augenscheinlich viel gelegen. Allein die 180 Probestunden und die aufwendige Bühne (ein sechs Meter hohes Baugerüst in der Tabgha-Kirche) wirken im Film ebenso akribisch wie imposant.

Dreiteiliges Drama auf Vimeo

Was als sechs Wochenend-Auftritte geplant war, ist ein dreiteiliges Drama auf der Streaming-Plattform Vimeo geworden. Der komplexe Stoff des „Glöckner von Notre-Dame“ mag dies verlangen; dem Schauspiel wohnt hingegen ein anderer Zauber inne.

Besonders überzeugend stellt Philip Weinberg den Geistlichen Claude Frollo dar. Jener Claude Frollo, dessen Ziehsohn Glöckner Quasimodo (mehr von ihm in Teil drei) ist. Im Kerker beschwört er die in Ketten gelegte Esmeralda: „So kannst du ja wählen: Meine Widerlichkeit – oder aber dein Tod.“

Esmeralda jedoch liebt nur Hauptmann Phoebus. Sie würde lieber sterben, als Frollos Angebot anzunehmen. Sie landet beinahe am Galgen, der Zuschauer mag ob des zur Schau gestellten Unrechts ungebührlich ins stumme Mikrofon schreien. Aber keine Angst: Im Gegensatz zum Original verspricht die KjG-Version ein gutes Ende.

Dritter Teil "Quasimodo" folgt am 3. Januar

Verraten wird‘s aber erst im neuen Jahr: Teil drei namens „Quasimodo“ folgt am 3. Januar für alle, die das auf der Vimeo-Video-Plattform bewundern wollen. Der Besuch und eine kleine Spende auf der Seite des KjG-Theaters lohnt allein für das 32-seitige Programmheft.

Was bei Victor Hugo Schicksal sei, sei nie Zufall, sondern stets Folge der eigenen Wahl, heißt es dort. Die betörende Esmeralda jedenfalls lebt freier als alle anderen. „Tanzen ist für mich das Abtauchen in die Untiefen meiner Gefühle“, sagt sie. In Krisenzeiten klingen derlei (be)sinnliche Worte wie ein massentauglicher Impfstoff – der das Zeug hat, einsame Seelen zu heilen.