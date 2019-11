Kinoreihe im Cinestar: Auf zwei Perlen folgen alte Aufgüsse

Die Idee ist zu loben, an der Ausstattung müsste das Cinestar noch kräftig nachfeilen – und sich ruhig mal in Lichtburg und Walzenlager-Kino abgucken, wie’s funktioniert mit Filmreihen. Dabei startet das „Nightmare on Friday“-Programm vielversprechend mit zwei Perlen des Genres – um dann aber genau jene Werke zu zeigen, die oft genug zum schlechten Ruf des filmischen Horrors beitragen: nämlich jene xten Aufgüsse, die gegenüber der Originalfilmen stark abfallen und nur noch auf Ekel-Effekte setzen.

Gerade bei einem Genre, bei dem Eltern und Pädagogen noch immer schwer schlucken, wäre es eine gute Idee gewesen, begleitend Gespräche mit Kennern anzubieten. Das macht sicher mehr Mühe als ein wohlfeiles Gewinnspiel. Aber wer den Opern- und Ballett-Fans für teure Live-Übertragungen ein gediegenes Ambiente offeriert – als edle Nische abseits krachenden Nacho-Naschwerks – sollte auch die Fans des Genre-Kinos nicht unterschätzen.