Kino trotz Corona: Gute Filme in Lichtburg und Walzenlager

Jörg Kluge macht sich bittere Gedanken: „Die Kanzlerin bittet darum, dass wir nicht mehr aus dem Haus gehen.“ Der Programmmacher des Kinos im Walzenlager nennt diese Bitte „einen weiteren Schlag, der die trifft, die Gastronomie bieten und alle die Kultur machen, und damit diejenigen, die seit dem ersten Lockdown sich bemüht haben, Konzepte zu entwickeln, um Sicherheit zu garantieren. Und dabei legen wir uns selber meist größere Hürden auf, als durch Verordnungen verlangt - Sicherheit geht über alles. Und nun soll dies umsonst gewesen sein?“

Das Programm im Kino des Zentrums Altenberg glänzt – in einer ganz anderen Tonlage – mit einem Werk des Optimismus, der sogar einer politischen Dauer-Konfrontation widerstehen kann. „Crescendo“, jeweils um 18 Uhr, erzählt von jugendlichen Musikern aus Palästina und Israel, die in einem gemeinsamen Konzert ein Zeichen für friedliches Miteinander setzen sollen. Die Last der Geschichte leugnet Dror Zahavis Spielfilm nicht, zeigt sie vielmehr in vielen aufreibenden Begegnungen. Ein überzeugend agierendes junges Ensemble trägt die Vielzahl kleiner Einzelgeschichten. Peter Simonischek dirigiert mit Autorität nicht nur die Proben, sondern auch die gewundenen Wege zur Verständigung. Ein Spielfilm, der sich deutlich vom Wirken Daniel Barenboims und seines „West-Eastern Divan Orchestra“ inspirieren ließ.

Schräge bis berührende Geschichten erzählen auch die beiden Neustarts, mit denen die Lichtburg in dieser Woche aufwartet: Mit der schrullig schönen Lovestory „The Future“ verzauberte Regisseurin Miranda July einst die Berlinale. Ganze elf Jahre später folgt nun mit „Kajillionaire“ der zweite Streich – allerdings war die Tausendsassa-Kreative zwischenzeitlich auch als Autorin und Performance-Künstlerin aktiv.

Im Kostüm der katholischen Mädchenschule

Nun erzählt Miranda July von einer kriminellen Kleinfamilie, die sich mit Trickbetrügereien über Wasser hält. Gleich das erste Bild gerät zum optischen Triumph: Ein orangefarbener Bus hält vor babyblauem Post-Gebäude. Ihm entsteigt das Familien-Trio, das jene Filiale überfallen wird. Kein großer Coup, vielmehr mopsen Vater, Mutter, Tochter die Päckchen aus Schließfächern – und erbeuten meist nur Kleinkram. Lukrativer läuft die Masche, gestohlene Briefe als vermeintliche Fundsachen an die Besitzer zurückzubringen. „Trag’ das Kostüm der katholischen Mädchenschule“ raten die kauzigen Eltern (Richard Jenkins und Debra Winger) ihrer Tochter namens Old Dolio (Evan Rachel Wood): ein amerikanisches Familien-Idyll, in der Lichtburg jeweils um 18.15 und 20.30 Uhr.

Gibt’s eigentlich schon wieder Bedarf an Katastrophenfilmen? „Greenland“-Regisseur Ric Roman Waugh lässt einen Kometenhagel auf den Planeten zurasen – und stellt ebenfalls eine Kleinfamilie in den Mittelpunkt seines Sci-Fi-Thrillers. John Garrity (Gerard Butler) will mit seiner Frau Allison (Morena Baccarin) und ihrem Sohn Nathan (Roger Dale Floyd) den rettenden Lufttransport von einem streng geheimen sicheren Hafen aus erreichen. Als die Familie sich gerade in Sicherheit wähnt, wird die sie wenige Minuten vor dem Start auseinandergerissen. Gegen so ein Spektakel, in der Lichtburg jeweils um 18 und 20.30 Uhr, ist jedes Corona-Verhängnis ja nur eine Katastrophe in Zeitlupe.

Wenn ein Theaterautor wie Wolfram Lotz ein besonders abgedrehtes Filmskript schreibt – dann ist er plötzlich erschreckend nah an jüngsten Ereignissen: zu sehen in „Das Massaker von Anröchte“, das als exklusive Preview am Freitag, 23. Oktober, um 20 Uhr in Anwesenheit des Filmteams das dreitägige Spektakel „Schlingensief 2020“ eröffnet. Der Film als Theater-Produktion entstand in Oberhausen und revierweiter Umgebung mit dem Theater-Ensemble sowie Darstellern der Gruppe „Blindflug“: In einer nordrhein-westfälischen Gemeinde werden wahllos Menschen geköpft. Die beiden Kommissare Konka und Walter ermitteln und stapfen durch den dunklen Sumpf der Kleinstadt.

Extrem komischer Anti-Krimi

Angekündigt ist ein „schonungsloser und extrem komischer Anti-Krimi, zugleich das scharfe Porträt einer Stadt und ihrer Menschen“. Das Skript von Wolfram Lotz ist eine Hommage an Christoph Schlingensiefs Filme aus der „Deutschland-Trilogie“, und auch ästhetisch lassen sich einige Anlehnungen an Oberhausens größten Provokationskünstler entdecken.

Nach diesen Untergangs-Szenarien mit Corona, Kometen und rollenden Köpfen wendet immerhin Kinomacher Jörg Kluge den Blick in die Zukunft: Er bemühe sich gerade „Partner zu finden, die dabei helfen, damit das Programmangebot des Kinos im Walzenlager auch im nächsten Jahr spannend bleibt und dem Umfang entspricht, der vor dem Lockdown die Regel war. Wir brauchen kurzfristige Hilfe und werden diese auch finden“ – wenn die Kinos denn weiter „Programm machen“ dürfen. Sein Appell: „Bitte macht nicht kaputt, was wir bisher unter großen Mühen wieder aufgebaut haben.“