Kino in Oberhausen: Walzenlager zeigt Eschers paradoxe Welt

Auf der kleinsten Bühne im Zentrum Altenberg gibt’s natürlich weiter Kino – und nicht nur den neuen Reigen feiner Indie-Konzerte. Ein wieder geborgener Schatz des jüngeren europäischen Spielfilms und zwei besondere Dokumentationen eröffnen das neue Jahr im Kino im Walzenlager.

Ein altmeisterliches Selbstporträt aus „M.C. Escher – Reise in die Unendlichkeit“. Foto: MFA

Nur am Sonntag, 5. Juni, um 16 Uhr zeigt Kinochef Jörg Kluge eine Perle für Liebhaber sinnenverwirrender Grafik: „M. C. Escher – Reise in die Unendlichkeit“. Treppen, die gleichzeitig auf- und hinabsteigen, um sich in einem Kreis zu verbinden. Figuren, die sich in 2D-Schablonen verwandeln, um wieder plastisch zu werden. Paradoxe Landschaften und surreale Stadtszenen. Metamorphosen, in denen sich Vögel zu Fischen und wieder zu Vögeln verwandeln: M. C. Eschers Werk fasziniert Millionen von Fans. Der niederländische Grafiker (1898 bis 1972) inspiriert auch heute noch Filmemacher, Maler und Musiker gleichermaßen. Escher ist wieder en vogue, eine Ikone der Kunstwelt.

800 Kilometer bis nach Santiago de Compostela

Die ihm gewidmete Dokumentation lässt Maurits Cornelis Escher anhand von Briefen, Tagebuch-Notizen und Vorträgen selbst zu Wort kommen. In der deutschen Fassung leiht Schauspieler und Romancier Matthias Brandt ihm seine unverwechselbare Stimme.

Eine ebenso persönlich gehaltene, aber ganz anders gestaltete Doku gibt’s jeweils um 18 Uhr im Walzenlager-Kino: „Nur die Füße tun mir leid“. Am Fuße der Pyrenäen beginnt die Reise von Filmemacherin Gabi Röhrl auf dem Jakobsweg. Durch den Norden Spaniens schlängelt sich eine 800 Kilometer lange Strecke gen Westen nach Santiago de Compostela. Doch viel wichtiger als das Ziel ist bekanntlich der Weg dorthin. Jeder Wanderer erlebt seine eigenen Glücksmomente, erklimmt Bergpässe, überquert kahle Hochebenen und danach wieder saftig grüne Wiesen. Neben vielen anderen Menschen lernen Pilger auf ihrer spirituellen Reise sich selbst kennen.

Mit einem Flair, als wär’s von Truffaut: „Auf Anfang - Reprise“ mit Kari (Viktoria Winge) und Phillip (Anders Danielsen Lie) in Paris. Foto: MFA

Mit „Auf Anfang – Reprise“ schuf der norwegische Autor und Regisseur Joachim Trier 2006 ein preisgekröntes Spielfilmdebüt, zu sehen jeweils um 20 Uhr. Er erzählt die Geschichte der Freunde Erik und Phillip, zweier gegensätzlicher junger Männer, die am Anfang ihrer Schriftstellerkarrieren stehen. Sein zugleich leichter und tiefsinniger Film erkundet das Zusammenspiel von Freundschaft und Verrücktheit, Genie und Wahnsinn, Hoffnung und Traum – und wie sie mit der Realität des Lebens zusammenprallen. Ein Film über das Lebensgefühl der Twentysomethings mit einem Flair ähnlich François Truffauts „Jules et Jim“.