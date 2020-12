Kindesmissbrauch: 64-jähriger Oberhausener muss in Haft

Oberhausen. Ein 64-jähriger Oberhausener sollte auf das Kind der Nachbarn aufpassen. Doch beim Fernseh-Abend verging er sich an dem siebenjährigen Mädchen.

Wegen Kindesmissbrauchs und Besitz von kinderpornografischen Darstellungen hat das Landgericht Duisburg einen 64-jährigen Oberhausener zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Im Juni und Juli hatte sich der Mann in seiner Wohnung in Alstaden in mindestens zwei Fällen an einem siebenjährigen Mädchen vergangen.

Mehrfach hatte der Angeklagte im Tatzeitraum auf die Tochter von Nachbarn aufgepasst. Das Kind vertraute dem 64-Jährigen, der dieses Vertrauen schäbig ausnutzte. Beim gemeinsamen Fernsehen, zu dem sich der Angeklagte und das Mädchen auf dem Bett des Mannes gemütlich machten, entkleidete er den Unterkörper der Siebenjährigen und vergriff sich an ihr.

Der Angeklagte räumte zwei von drei angeklagten Taten ein, nachdem ihm für den Fall eines Geständnisses eine vergleichsweise milde Strafe in Aussicht gestellt worden war. Auch den Besitz von Kinderpornografie gab er zu. Die Polizei hatte bei einer Wohnungsdurchsuchung auf dem Computer des Angeklagten entsprechende Bilder und ein Video gefunden.

Keine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit

Ein psychiatrischer Gutachter hatte keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit des 64-Jährigen erkennen können. Zwar seien pädophile Strömungen erkennbar, eine krankhafte sexuelle Fixierung auf Kinder liege aber nicht vor. „Es liegt nun an ihnen, etwas dagegen zu tun“, riet der Vorsitzende der Strafkammer dem Angeklagten in der Urteilsbegründung.

Der 64-Jährige sei erstmals wegen eines solchen Deliktes aufgefallen. „Solche Straftaten können aber leicht zu ganz anderen Strafen führen und schlimmstenfalls in der Sicherungsverwahrung enden.“ Der Richter gab zudem seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Geschädigte durch die Taten keinen bleibenden seelischen Schaden erleide. Die Mutter des Mädchens hatte im Zeugenstand berichtet, dass sich ihre Tochter in den vergangenen Monaten deutlich verändert habe.