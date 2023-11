Das neue Kinderprinzenpaar von Oberhausen: Bilder der Kürung

Oberhausen. Helau! Oberhausen hat ein neues Kinderprinzenpaar: Annabell I. und Christiano I. wurden am Wochenende feierlich gekürt. Bilder des Abends.

Der Karneval in Oberhausen nimmt Fahrt auf. Nachdem Stadtprinz Jörg I. (Becker) bereits zum Start in die neue Session am 11. November gekürt wurde, folgten am Wochenende erst das Dreigestirn und später das Kinderprinzenpaar. In der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums bewiesen die noch jungen Tollitäten, dass Karnevalsblut in ihren Adern fließt. >>> Zum Bericht: So regieren Kinderprinzenpaar und Dreigestirn in Oberhausen >>> Zur Bilderstrecke Dreigestirn: Dampf drauf Oberhausen kürt Prinz Lothar: die besten Bilder

>>> Bilderstrecke Kinderprinzenpaar:

Kinderprinzenpaar Oberhausen Kinderprinzenpaar Oberhausen Kinderprinzenpaar Annabell I. & Christiano I. werden in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasium Oberhausen inthronisiert. Foto: Michael Schwalm

