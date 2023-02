Kindermusical: Klosterspatzen Oberhausen proben Auftritt

Oberhausen. Die Oberhausener Klosterspatzen proben fleißig für den großen Auftritt. Der Chor studiert ein neues Kindermusical ein, Aufführungen im März.

Die jungen Musikfans der Klostermusikschule, die Klosterspatzen, proben derzeit fleißig für drei Aufführungen ihres neuen Kindermusicals. Kindermusicals gehören zum festen Bestandteil des Chors. Dieses Mal präsentieren sie das nach der biblischen Figur eines Wahrsagers benannte Stück Bileam. Darüber informiert die Klostermusikschule in ihrer Ankündigung.

Das Kindermusical nimmt demnach das Märchen von Hans im Glück der Gebrüder Grimm zum Thema. Mit Texten von Jörg Ehni und Musik von Uli Führe wird die Geschichte von Hans dargestellt: Hans erhält als Arbeitslohn einen Klumpen Gold, den er nacheinander in verschiedene Tiere eintauscht. Sie alle machen ihn nicht glücklich. Am Ende zieht der Chor die Bilanz, dass Glück nicht in Geld und Gut zu suchen ist.

Aufführungen am 23. und 24. März

Die Chorkinder beschäftigen sich beim Musical-Projekt ganzheitlich mit den Elementen Musik, Sprache und Szene. „Für alle Beteiligten Sänger*innen sind die Aufführungen stets ein großes Erlebnis, das lange nachwirkt, ihre Fähigkeiten ungemein fördert und nicht zuletzt auch die Bindung zum Chor stärkt”, schreibt Chorleiter Veit J. Zimmermann.

Geplant sind drei Aufführungen in der Aula des Sophie-Scholl-Gymnasiums an der Tirpitzstraße 41: am Donnerstag, 23. März, um 11 Uhr und um 18 Uhr, zudem am Freitag, 24. März, um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf (Erwachsene: 5 Euro, Kinder einen Euro) startet am 1. März. Eintrittskarten sind erhältlich im Sterkrader Klosterladen an der Ramgestraße 4, im M-Punkt an der Nürnberger Straße 6 und über die Chormitglieder. Reservierungen sind auch möglich über eintrittskarten@klosterspatzen-oberhausen.de

