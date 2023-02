Kinderkarneval in Oberhausen: Hier gibt es noch Karten

Oberhausen. Die Sterkrader Raben laden am 11. Februar zu ihrer traditionellen Kindersitzung ein. Hier gibt es Tickets für das bunte Programm.

Wer noch auf der Suche nach einer Karnevalsveranstaltung für Kinder ist, kann bei den Sterkrader Raben fündig werden. Die Mini- und Junioren-Tanzgarde feiert am Samstag, 11. Februar, ab 15 Uhr ihre traditionelle Kindersitzung in der Christuskirche. Für das Event an der Weseler Straße 99 gibt es noch Karten. Die Tickets (5 Euro inklusive Getränk) können bei Juwelier Bross an der Bahnhofstraße 28 oder dienstags um 17 Uhr in der Gymnastikhalle am Siedlerweg 30 erworben werden.

Die Party steht unter dem Motto „Filme!“ Der Veranstalter kündigt ein breites Programm mit Aufführungen und Begegnungen rund um das Thema Film an. Außerdem gibt es eine Tombola und eine Prämierung für das schönste Kostüm. Das Stadtkinderprinzenpaar Finja I. und Jaden I. wird mit seiner Garde auftreten.

Weitere Informationen gibt es unter der Mail-Adresse kg_sterkrader_raben_1974@gmx.de.

