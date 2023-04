Der richtige Umgang mit dem Hund will gelernt sein.

Familienbildung Kinder und Hunde: Kursus in Oberhausen gibt konkrete Tipps

Oberhausen. Hier können Kinder den Umgang mit einem Hund trainieren: Ein Kursus in Oberhausen gibt Hinweise und Tipps zu einem wichtigen Familienthema.

Ein ganz besonderer Kursus startet am 22. April bei der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildungsstätte in Oberhausen. Es gibt Tipps für Kinder und Familien mit Blick auf ihren täglichen Umgang mit Hunden.

Tanja Neumann leitet im Zusammenspiel mit ihrer Hündin „Sabi“ diesen kleinen Lehrgang. „Hunde begleiteten mich von Kindesbeinen an“, erklärt die Duisburgerin. Vor über 15 Jahren hat sich Tanja Neumann in diesem Bereich selbstständig gemacht; durch die kontinuierliche Arbeit mit Haltern und Hunden konnte sie das Zusammenspiel von Mensch und Tier immer besser kennenlernen und einschätzen, sagt sie. Auch als Hundesitterin und als zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen hat sie gearbeitet. Danach hat sie den Weg zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach begonnen und im September 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Das richtige Verhalten mit dem eigenen, aber auch mit fremden Hunden üben

„Meine jahrzehntelange Hunde-Erfahrung sowie das Wissen als Familiencoach haben mich dazu geführt, Kindern im Kontakt mit Hunden zu helfen“, erklärt sie. Mädchen und Jungen können bei ihr lernen, bewusst zu sehen, welche Situation mit einem Hund gerade auf sie zukommt, also zu entscheiden, ob es gerade eher gefährlich oder ungefährlich ist und welche Entscheidungen im Umgang mit dem Hund zu treffen sind. In dem Oberhausener Kurs lernen Eltern und Kinder gemeinsam das richtige Verhalten mit dem eigenen, aber auch mit fremden Hunden.

Der Kursus findet am Samstag, 22. April, in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr im Katholischen Stadthaus Oberhausen an der Elsa-Brändström-Straße 11 statt. Die Gebühr beträgt 15 Euro. Info: 0178 / 27 48 402.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen