Raub Kinder nach Besuch in einem Schnellrestaurant ausgeraubt

Oberhausen. Brutaler Raub vor einem Schnellrestaurant - zwei Kinder sind in Oberhausen-Lirich überfallen worden. Die Polizei sucht fünf junge Tatverdächtige.

Zwei Jungen, 12 und 14 Jahre alt, sind am Samstag, 13. März, in Oberhausen-Lirich an der Concordiastraße beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu der Tat ist es am 13. März gegen 19 Uhr gekommen. In einem Schnell-Restaurant an der Concordiastraße hatten die Jungen fünf Mahlzeiten bestellt; unmittelbar danach seien die beiden Kinder von einer fünfköpfigen Gruppe angesprochen, bedroht und geschlagen worden, berichtet die Polizei Oberhausen. Die jugendlichen Täter raubten dabei den Jungen das gerade bestellte Essen. Anschließend konnten die Kinder flüchten.

Zeugen dringend gesucht

Die Täterbeschreibungen: alle männlich, südländisch aussehend, 12 bis 15 Jahre, circa 175, 155 und 150 cm groß; ein Täter ist laut Polizeibericht schlank und hat dunkle Haare, er trug Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugen melden sich bitte dringend beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per Mail an die Adresse: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de