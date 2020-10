Kinder helfen der kleinen Hexe per App auf die Sprünge

Oberhausen. Punktlandung zu den Herbstferien: Die Ludwiggalerie entführt mit einem Suchspiel in die Kinderbuchwelten von kleiner Hexe und Räuber Hotzenplotz.

Langeweile in den Herbstferien? Das muss nicht sein. Pünktlich zum Beginn der Ferien gibt es in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen den Actionbound, den Kinderaudioguide und – ganz neu – ein Suchspiel im Rahmen der Ausstellung „Räuber Hotzenplotz, Krabat und Die kleine Hexe. Otfried Preußler – Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler“.

Beim Actionbound handelt es sich um ein Quiz zur Preußler-Ausstellung: Kinder können damit alle Räume spielerisch erkunden und der kleinen Hexe dabei helfen, eine „gute Hexe“ zu werden. Doch vorher gilt es, sich auf den Weg zu verzauberten Raben, gefährlichen Krokodilen und spukenden Schlossgespenstern zu machen. Mit der Actionbound-App und dem eigenen Smartphone kann die Ausstellung direkt vor Ort digital erlebt werden. Kinder, die fit im Umgang mit einfacher Technik sind und über eine gute Lesekompetenz verfügen, können sich alleine durch die Ausstellung spielen. Wer die Bilder lieber mit seinen Kindern betrachtet, kann sich mit der gesamten Familie „durchquizzen“. Die Dauer des Rundgangs beträgt rund 45 Minuten.

Der Actionbound funktioniert einfach und ist kostenfrei: Besucher können am besten zu Hause im eigenen Wlan oder in der Ludwiggalerie (gutes mobiles Internet vorausgesetzt) die Actionbound-App im iOS Apple Store oder Google Play Store kostenlos auf das eigene Handy laden und dann exklusiv im Hause per QR-Code das Quiz starten und loslegen. Leihgeräte werden nicht ausgegeben.

Schüler der Luisenschule erstellten einen Kinderaudioguide

Kinder der Luisenschule haben unter der Leitung von Ursula Bendorf-Depenbrock und Linda Schmitz-Kleinreesink insgesamt sechs der beliebten Preußler-Geschichten eingelesen, darunter „Das kleine Gespenst“, „Der kleine Wassermann“ und „Der kleine Engel“. Der Kinderaudioguide kostet einen Euro, zusätzlich muss ein Ausweis als Pfand hinterlegt werden. Besucher können eigene Kopfhörer mitbringen oder können alternativ vor Ort welche gegen eine Schutzgebühr von einem Euro erwerben.

Damit auch die kleineren Gäste Spaß an der Preußler-Ausstellung haben und einen Zugang zu dem Autor Preußler und zur aktuellen Schau finden, hat Museumspädagogin Sabine Falkenbach „Viel Spaß beim Suchspiel!“ entwickelt. Dieses Suchspiel lädt kleine, aber natürlich auch große Kinder dazu ein, die Räume und die Exponate eigenständig zu erkunden. Zeichenaufgaben regen dazu an, selbst künstlerisch aktiv zu werden und auf Fragen zu Preußlers Geschichten müssen Antworten gefunden werden. Um alle Fragen zu beantworten und alle Aufgaben zu lösen, braucht man rund 30 Minuten. Das Suchspiel ist an der Kasse des Haupthauses und im Lesecafé kostenfrei erhältlich. Die Auflösung gibt es an der Kasse im Haupthaus.

Die Ausstellung „Räuber Hotzenplotz, Krabat und Die kleine Hexe. Otfried Preußler“ ist noch bis zum 10. Januar 2021 in der Ludwiggalerie zu sehen. Öffnungszeiten: Di.–So. 11–18 Uhr, montags geschlossen. Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt vier Euro, Familien (zwei Erwachsene + Kinder) zahlen zwölf Euro.