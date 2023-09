Kinder-Betreuung: Oberhausen kann sich nur leicht steigern

Oberhausen. Jedes vierte Kind unter drei Jahren wird in Oberhausen im Kiga oder in der Tagespflege betreut. Der tatsächliche Bedarf dürfte höher sein.

Eltern von einjährigen Kindern haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch die Realität sieht anders aus: In Oberhausen wird nur jedes vierte Kinder im Alter von einem Jahr in einem Kindergarten oder in der Tagespflege betreut. Die Quote stimmt nicht mit dem Landesdurchschnitt überein. Auch aufgrund der Nachfrage dürfte der Bedarf deutlich höher liegen.

Die Linke Liste hatte zuletzt angemahnt, dass in Oberhausen jährlich 1000 Plätze fehlen würden. Die aktuelle Statistik von IT.NRW gibt lediglich Auskunft über den vorhandenen Platz: Am 1. März 2023 wurden 1468 unter Dreijährige betreut, das waren 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (1432). Oberhausen konnte die Versorgungsquote immerhin steigern. 2021 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 1243 Kinder. >>>Liebe Kita-Eltern in Oberhausen: Wir wollen reden!

Münster und Mülheim schaffen deutlich mehr

Dass mehr Bedarf besteht, zeigt auch ein Blick in die anderen Kommunen. Finanziell besser ausgestattete Städte schaffen deutlich höhere Quoten: Spitzenreiter ist Münster mit 42,5 Prozent. Nachbarstadt Mülheim kommt auf 32,5 Prozent.

Insgesamt nahmen zum 1. März 2023 6650 Oberhausener Kinder eine Betreuung in Anspruch – und damit sieben Prozent oder vierhundert mehr als noch 2022 (6207). Bei den Kindern zwischen drei und sechs Jahren schafft Oberhausen eine Betreuungsquote von 85,8 Prozent. 5430 Kinder gehen in den Kindergarten. Doch auch hier rennt Oberhausen dem Landesdurchschnitt weiterhin hinterher. Dieser liegt bei 89,7 Prozent.

