Kind stürzt wegen Radfahrer – Mann fährt einfach weiter

Die Polizei in Oberhausen sucht nach einem etwa 60 Jahre alten Radfahrer, der nach einem Unfall mit einem verletzten Kind einfach davon gefahren ist.

Oberhausen. Ein neunjähriges Kind wird bei einem Unfall in Oberhausen verletzt. Doch der Verursacher, ein etwa 60-jähriger Radler, fährt einfach davon.

Ein neunjähriges Kind wurde bei einem Unfall auf einem Fußweg in Königshardt verletzt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war das Kind bereits am Dienstagvormittag, 1. Juni, mit seiner Schulklasse zwischen Barbarakirche und Hartmannschule unterwegs. Von hinten fuhr laut Polizeibericht ein Radler heran. Das Kind drehte sich demnach um, bemerkte den Radler und erschrak offenbar so sehr, dass es stürzte.

Auch der Radfahrer, den die Ermittler als „besonders rücksichtslos“ beschreiben ist demnach gestürzt, danach allerdings wieder auf sein Rad gestiegen und davon gefahren ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls, der sich am 1. Juni gegen 10 Uhr ereignet hat.

Der etwa 60 Jahre alte Mann war auf einem weißen Fahrrad, Pedelec oder E-Bike unterwegs. Laut Zeugenaussagen hat er weißes Haar, einen leichten Bart und eine dicke Nase. Er trug ein blau-grünes T-Shirt, eine grau-weiße Arbeitsjacke und eine beigefarbene Hose. Kontakt zum Verkehrskommissariat: 0208-8260, poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen