Polizeieinsatz Kind (13) als Autofahrer unterwegs – so kam es zum Happy End

Oberhausen. Diese Suchaktion der Polizei Oberhausen sticht aus dem sonstigen Einsatzgeschehen heraus. Ein autofahrendes Kind (13) ist vermisst worden.

Bei der Polizei Oberhausen ist am Dienstagabend, 22. August, um 21.40 Uhr einer der wohl ungewöhnlichsten Notrufe des Jahres eingegangen. Ein 13-jähriger Junge war von zu Hause ausgebüxt – er nutzte dafür ein Auto.

Der Notruf der Familie traf aus dem Stadtnorden ein. „Wir haben sofort mehrere Streifenwagen eingesetzt, um das Kind schnellstmöglich zu finden“, berichtet Polizeisprecher Rene Anhuth. Schließlich ist auch ein Hubschrauber eingesetzt worden, dessen Besatzung das nördliche Oberhausen im Bereich Königshardt und Schmachtendorf weiträumig absuchte.

Polizei findet den Jungen in der Nähe des Hiesfelder Waldes

Der 13-Jährige sei nach einem Familienstreit aus dem Haus gelaufen, in das Auto gestiegen und damit weggefahren, berichtet der Polizeisprecher. Am nördlichen Stadtrand hat dann der umfangreiche Polizeieinsatz ein Happy End gefunden: Polizisten konnten den 13-Jährigen in der Nähe des Hiesfelder Waldes ausfindig machen. Dort hatte der Junge, der offenbar über ziemlich gute Fähigkeiten als Autofahrer verfügt, den Wagen stehengelassen und war zu Fuß weitergegangen.

Zeugen hatten zuvor die Polizei zu der Stelle gerufen, nachdem sie gesehen hatten, dass sich der nur leicht bekleidete 13-Jährige dort in einem Gebüsch versteckt hatte.

Die Polizei konnte das Kind wohlbehalten zu seiner Familie zurückbringen. Auch das Auto hat offenbar keinen Kratzer abbekommen.

