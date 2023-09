Kfz-Zulassung: So funktioniert das neue Online-System

Oberhausen. Mit dem 1. September treten einige Neuregelungen in Kraft. Der Online-Service wird erweitert. Autos anmelden ist im Internet günstiger.

Wer ein neues oder gebrauchtes Auto kauft, kann sich in Oberhausen jetzt den Gang zur Zulassungsstelle sparen. Seit dem 1. September wurde der Online-Service erweitert. Bislang konnte im Internet nur die Wiederzulassung beantragt werden. Ab jetzt können auch Neuzulassungen online erledigt werden.

Die Oberhausener Zulassungsstellen standen in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Bemängelt wurde etwa die lange Wartezeit. Funktioniert der neue Service, hat sich das in Zukunft erledigt: Über ein Online-Portal können Privatleute und Händler Fahrzeuge an-, ab- und ummelden. Der Zulassungsbescheid wird danach als druckbare Version zur Verfügung gestellt. Autofahrerinnen und Autofahrer legen dieses Dokument gut sichtbar in ihr Auto, bis die Post mit allen wichtigen Dokumenten eintrifft. In der Theorie können Autofahrerinnen und Autofahrer also sofort nach den Online-Anmeldung losfahren. Der Service steht rund um die Uhr zur Verfügung, die Bezahlung läuft über die gängigen Methoden.

Kfz-Zulassung: Online-Antrag ist deutlich günstiger

Die Neuregelungen bringen einige Vor- und Nachteile mit sich: Der Gang zur Zulassungsstelle entfällt und man spart Geld. Denn seit dem 1. September gilt eine neue Gebührenordnung. Nach Angaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr kostet die Online-Zulassung eines Fahrzeugs 12,80 Euro. Das ist um die Hälfte günstiger als der bisherige Tarif. Allerdings erhöhen sich die Kosten für den analogen Weg: Wer die Zulassung wie bisher vor Ort beantragt, zahlt jetzt drei Euro mehr (30 Euro).

Nach Informationen dieser Redaktion haben die ersten Oberhausener Anträge, die online gestellt wurden, reibungslos funktioniert. Über das Serviceportal der Stadt Oberhausen (serviceportal.oberhausen.de) können Oberhausenerinnen und Oberhausen sich bis zur Rubrik: „Online KFZ-Zulassung und Abmeldung (i-KFZ)“ durchnavigieren.

Wichtig: Für die Online-Zulassung benötigt man ein einen aktuellen Personalausweis mit e-ID oder ein digitales Benutzerkonto beim Bund, die sogenannte Bund-ID.

