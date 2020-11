Feuerwehr Kellerbrand in Oberhausen: Bewohner retten sich auf Balkone

Oberhausen. Die Feuerwehr Oberhausen hat am späten Montagabend einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. 14 Bewohner waren betroffen.

Mit fast 50 Einsatzkräften hat die Feuerwehr Oberhausen am späten Montagabend einen Kellerbrand in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Mülheimer gelöscht.

Um 23.06 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert. Schon bei der Ankunft der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern, ausgelöst durch einen Brand im Keller. Viele Bewohner hatten sich vorsorglich auf Ihre Balkone auf der Gebäuderückseite in Sicherheit gebracht.

Rettungsdienst untersucht 14 Bewohner in Straßenbahn

Die Feuerwehrleute setzten einen Rauch- und Wärmeabzug sowie einen Hochleistungslüfter ein, um den Treppenraum von Rauch zu befreien. Dadurch konnte das Feuer schnell gelöscht und der Treppenraum wieder begehbar gemacht werden.

14 Menschen wurden danach zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Straßenbahn gebracht. Danach konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Mülheimer Straße war für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.