Keine Volkshochschulkurse bis zum Ende der Sommerferien

Oberhausen. Allein der große Veranstaltungssaal im Bert-Brecht-Haus könnte zum Schauplatz werden für notwendige Prüfungen und Rest-Stunden wichtiger Kurse.

Die Volkshochschulen sind laut Bundes- und Landesbeschluss bis zum 3. Mai komplett geschlossen. Zurzeit werden ausschließlich die Schulabschlusskurse mit Lernmaterialien versorgt und – so weit wie möglich – Deutschkurse zum Erhalt des Lernniveaus. Ausschließliche Online-Kurse, wie Adobe Photoshop, die bereits in der VHS Cloud als Lernplattform vorliegen, können weiter stattfinden.

Weil nicht damit zu rechnen ist, dass bei einer möglichen Öffnung Veranstaltungen ohne umfangreiche Distanz- und Hygiene-Reglungen möglich sind, hat die Volkshochschule Oberhausen nun alle Veranstaltungen bis zum Ende der Sommerferien abgesagt. Sollte ab dem 4. Mai eine Öffnung unter Auflagen möglich sein, will die VHS den großen Veranstaltungssaal nutzen, um notwendige Prüfungen abzuhalten und um dort Rest-Stunden von Kursen, die mit einer Prüfung enden, zu geben. Dies betrifft eine kleine Zahl von Integrationskursen vor der Prüfung, die Ausbilder-Eignungsprüfung und die Mediationsausbildung.

VHS bemüht sich um Online-Kontakt mit den Oberhausenern

Für die Schulabschlusskurse wird das Land noch mit einem eigenen Erlass vor allem für die Abschlüsse zum Sommer eine Regelung treffen. Bis dahin läuft die Versorgung mit Lernmaterialien weiter.

Die VHS bemüht sich, online mit den Oberhausenern in Kontakt zu bleiben. So wurden zwei Online-Angebote zu digitalen Tools für Ehrenamtliche bereitgestellt: Der eine ist nach Registrierung in der VHS Cloud zu finden, der andere ist kostenlos unter moodle.vhs.oberhausen.de auf Moodle, einer weiteren volkshochschuleigenen Lernplattform, abrufbar. Diese Kurse sind kostenfrei.