Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Schnittchen, aber Theater

Seit 2005 hat die Geschichtswerkstatt ihre Räume auf dem Gelände der ehemaligen Zinkfabrik Altenberg an der Hansastraße 20. Dort wird das Jubiläum zum 25-Jährigen am Samstag, 30. November, auch gefeiert: Der Verein lädt unter dem Motto „Geschichte wird gemacht – es geht voran!“ zu einer Theater-Veranstaltung in die Schlosserei des Zentrums Altenberg ein.

„Schnittchen und Reden wird es nicht geben“, versprechen die Geschichtswerkstattler, dafür eine inszenierte Reise durch die Zeit der Frauenbewegung: Die Schauspielerinnen Veronika Maruhn und Sabine Paas schlüpfen in verschiedene Frauenrollen (Claire Waldoff, Clara Zetkin oder Alice Schwarzer) und halten flammende Reden oder tragen Lieder vor. Der Eintritt ist frei, Beginn um 19 Uhr, um Anmeldung wird gebeten unter info@geschichtswerkstatt-oberhausen.de oder 0208-3078350.

Im neuen „Schichtwechsel“, der in den nächsten Tagen erscheint, gibt es unter anderem einen ausführlichen Bericht von Gründungsmitglied André Wilger zum 25-Jährigen.