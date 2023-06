Keine grüne Welle mehr in Sterkrade? Das ist der Grund

Oberhausen. Die Stadt muss ihren Verkehrsrechner ab Montag vorübergehend ausschalten. Das hat Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in Sterkrade.

Für Verkehrsteilnehmer in Sterkrade könnte es am Montag mitunter etwas länger dauern. Die Stadt weist darauf hin, dass es zu Störungen bei der sogenannten Grünen Welle kommen kann, also der möglichst zügigen Ampelschaltung auf Grün, wenn man in einer bestimmten Geschwindigkeit fährt.

Grund: Die Stadt muss den Verkehrsrechner wegen Umbauten vorübergehend ausschalten. Darauf weist sie in einer aktuellen Mitteilung hin – und beruhigt: „Die Ampeln werden weiterhin wie gewohnt ihr Signal anzeigen und die Verkehrssicherheit ist somit immer gewährleistet.“ Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. Juni, und dauern voraussichtlich bis zum 29. Juni.

