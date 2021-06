Heizungen in Buschhausen bleiben vorübergehend kalt.

Bauarbeiten Keine Fernwärme in Buschhausen: Diese Haushalte betroffen

Oberhausen. Am Donnerstag, 10. Juni, bleiben etliche Heizungen im Stadtteil Buschhausen kalt. Grund sind Bauarbeiten, zudem werden neue Leitungen verlegt.

Oberhausener Bürgerinnen und Bürger in Buschhausen müssen am Donnerstag, 10. Juni, vorübergehend auf ihre Fernwärme verzichten. Die Energieversorgung Oberhausen beziehungsweise die Netzgesellschaft kündigt an, die Leitungen wegen Bauarbeiten und der Verlegung neuer Leitungen zu kappen, voraussichtlich zwischen 9 und 14.30 Uhr.

Betroffen sind die Anwohnerinnen und Anwohner folgender Straßen: Max-Eyth-Straße, Alemannenstraße, Bachstraße, Paulsenstraße, Schopenhauerstraße, Buschhausener Straße, Von-Schelling-Straße, Jakobstraße, Friesenstraße, Schwabenstraße, Thüringer Straße, Pestalozzistraße, Ingelstraße, Pommernstraße sowie die Bayernstraße zwischen Nummer 70 und 105.

