Keine Anpassungen bei der Stoag nötig

Das Oberhausener Nahverkehrsunternehmen Stadtwerke Oberhausen AG (Stoag) spricht bei der großen Fahrplanumstellung des VRR von „deutlichen Verbesserungen“ für den regionalen Nahverkehr.

In anderen Städten werden dazu die Takte von Buslinien angepasst, um den Anschluss an den Schienenverkehr zu gewährleisten. In Oberhausen sei dies nicht erforderlich, sagte Stoag-Chef Werner Overkamp auf Nachfrage dieser Redaktion, zumal die Stadt laut Overkamp nur über wenige Regionalbahnhöfe verfüge, die alle gut angebunden seien.

Ausführliche Informationen zum Fahrplanwechsel gibt es auf den Seiten des VRR unter www.vrr.de/de/fahrplan-mobilitaet/fahrplanwechsel-2019/.