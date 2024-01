Kein Kindercafé in Oberhausen: Hier ist eine Alternative

Ein Familiencafé wie das Anna in Essen-Rüttenscheid fehlt in Oberhausen. In Osterfeld gibt es jetzt ein alternatives Angebot.

Oberhausen In anderen Städten sind Familiencafés beliebt, in Oberhausen gibt es sie nicht. Jetzt bietet ein Osterfelder Kindergarten eine Alternative an.

Eltern von Kleinkindern kennen das Problem: Man möchte mal rausgehen, Freunde treffen. Aber in gewöhnlichen Cafés haben die Kinder zu wenig Platz. Noch dazu gibt es keine Spielmöglichkeiten, sodass man die Kinder bespaßen muss, obwohl man ein wichtiges Gespräch führen will. In einigen Ruhrgebietsstädten wie in Essen sind daher Kindercafés sehr beliebt. Die Erwachsenen können einen Kaffee trinken und Kuchen essen, während die Kinder spielen.

In Oberhausen existiert kein Kindercafé, was von Eltern auf unserer Familienkonferenz bedauert wurde. Diese hatten wir 2023 erstmals in der Oberhausener Innenstadt veranstaltet. Eltern treffen sich dabei zum Kaffee oder Tee und haben die Möglichkeit, frei Themen zu wählen oder Fragen über die Entwicklung der Kinder, Förderungsmöglichkeiten und vieles mehr zu stellen. Es können Fachreferenten eingeladen werden.

Osterfelder Kindergarten lädt zum Café ein

Nun scheint es aber zumindest eine Alternative für Eltern von Kleinkindern im Stadtteil Osterfeld zu geben. Ab Januar 2024 veranstaltet der Kindergarten „Emek“ an der Feiligrathstraße 21 das „Café Kinderwagen“. Einmal im Monat können sich hier Eltern bei einem Kaffee oder Tee treffen und sich über Familienthemen austauschen. Der erste Termin ist am Mittwoch, 17. Januar, von elf bis zwölf Uhr. Geplant ist, dass auch Fachreferenten eingeladen werden.

Das Projekt läuft bis Dezember 2024. Die Treffen sollen immer zur gleichen Zeit (11 bis 12 Uhr) an einem Mittwoch im Monat stattfinden. Fragen beantwortet der Kindergarten unter 0208/6201606.

