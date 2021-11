Katzenhilfe Oberhausen lädt zum weihnachtlichen Stöbern ein

Die Katzenhilfe auf der Mülheimer Straße in Oberhausen lädt zum weihnachtlichen Stöbern unter Corona-Bedingungen ein. (Symbolfoto)

Oberhausen. Stöbern für den Guten Zweck: Die Katzenhilfe Oberhausen lädt zum weihnachtlichen Bummel unter Corona-Bedingungen ein. Termine auf Anfrage.

Der Weihnachtsbasar der Katzenhilfe Oberhausen sowie der Trödelverkauf am Samstag, 27. November, müssen coronabedingt abgesagt werden. Alternativ können Interessierte in der Maxigarage der Katzenhilfe an der Mülheimer Straße stöbern und nebenbei etwas Gutes tun: „Wir verkaufen Weihnachtsartikel, selbst gemachte Baldriankissen und Kalender mit Fotos, der von uns im letzten Jahr vermittelten Tiere“, erklärt Ute Naurath von der Katzenhilfe Oberhausen.

Einnahmen werden gespendet

Die Einnahmen gehen als Spende an die Katzenhilfe. Zusätzlich können sich Besucherinnen und Besucher auf selbst gebackene Weihnachtsplätzchen, Marmelade und Likör freuen.

Termine werden individuell vereinbart. Interessierte können sich per Mail unter em@katzenhilfe-oberhausen.de anmelden.

